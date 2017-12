Actie voor Kwantsa en Viktoria richt zich op Den Haag: Sprang-Capellenaren willen Georgische vluchtelingen houden

Ook zijn er extra handtekeningen bijgekomen. De actie van Steungroep Kwantsa & Viktoria heeft nu 4.330 handtekeningen opgeleverd. ,,Dat is het dubbele van wat we hadden verwacht", zegt dominee Bert van der Linden, die de actie coördineert. ,,Dit initiatief werd heel breed gedragen. In eerste instantie vanuit de school en de PKN-kerken, later hebben de regionale rooms-katholieke kerken er zich bij aangesloten."

Op 9 november werden meer dan drieduizend handtekeningen aangeboden aan burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Waalwijk. ,,We hebben ze teruggevraagd, we willen ze nog gaan gebruiken voor politiek Den Haag. En het aantal is opgelopen tot ver over de 4000. We proberen op dit moment de juiste mensen te bereiken die dit gezin zouden kunnen helpen. Voor Kerstmis hopen we duidelijkheid te hebben of we hierin slagen. Mocht dit niet zo zijn dan kunnen we altijd nog een ander kanaal proberen: weer de publiciteit zoeken. In ieder geval hebben we de gemeenteraad gevraagd om hun contacten in Den Haag aan te wenden."