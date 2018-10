Actievoerders tegen gaswinning: 'Minister heeft serieus naar ons geluisterd'

Slecht nieuws voor woningzoe­ken­de in Langstraat: hogere prijzen en minder aanbod

11:48 WAALWIJK - De woningprijzen in De Langstraat stijgen verder. De gemiddelde prijs in de regio Waalwijk-Drunen is 284.000 euro, zo blijkt uit de cijfers van Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) over het derde kwartaal. Een jaar geleden was dat 260.000 euro: een stijging van 6,7 procent.