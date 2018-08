Het volgende slootje - in dit slagenlandschap amper tien meter verderop - bevat nog wel water. Backx zet zijn voet op de drooggevallen oever. De bodem veert met een zompig geluid op en neer. De beweging zet zich voort in het wateroppervlak dat helemaal bedekt is met een dikke laag kroos en kikkerbeet. ,,Dit noemen we kraggen. Matten drijvende planten, met daaronder water." En dat is het perfecte biotoop voor grote modderkruipers.

De slootjes worden met enige regelmaat uitgebaggerd ... funest voor de modderkruipers zou je zeggen, maar niet dus! ,,We moeten juist baggeren om de vissen te behouden", zegt Backx. ,,Als we niks doen, groeien deze slootjes in een paar jaar dicht met riet en elzen. Dan zijn we ze kwijt." Staatsbosbeheer moet dus baggeren met Fingerspitzengefühl. ,,Wat we doen is cyclisch ruimen. Niet alle slootjes tegelijk. En ook niet de hele sloot. Het baggeren valt onder een streng protocol."