Amber uit Ik Vertrek stelt critici gerust: 'Het gaat supergoed met mij'

WAALWIJK - Vier maanden na het vertrek van de tv-camera's gaat het heel goed met het Waalwijkse gezin dat zaterdagavond was te zien in Ik Vertrek. Bart van Iersel, Loes Vos en haar dochter Amber hebben thuis in Frankrijk naar de uitzending gekeken. Ze zijn erg tevreden. ,,99 van de 100 reacties zijn gelukkig positief'', zegt Bart.

De dag na de uitzending was bijzonder druk, zegt hij terwijl het gezin in Frankrijk snel wat eten naar binnen werkt. Met z'n drieën hebben ze zondag veel reacties beantwoord en media te woord gestaan. Ze hebben ook de vele negatieve reacties voorbij zien komen. Op sociale media maakten veel mensen zich zorgen om dochter Amber, die in de uitzending soms wat eenzaam leek. En er was bijvoorbeeld kritiek op de geit, die aan de ketting lag.

,,Jullie snappen het niet, denk ik dan'', zegt Bart. ,,Wat mensen gezien hebben is het beeld van een jaar hard werken in 45 minuten. De geit ligt niet meer aan de ketting, heeft een eigen hok en genoeg ruimte.''

Amber

Ook over wat stille en eenzame dochter Amber hoeft niemand zich zorgen te maken, zo zegt ze zelf. ,,Het gaat hartstikke goed met mij.''



,,Ze heeft echt een smile op haar gezicht'', zegt Stiefvader Bart. Hij ziet dat ze veel beter op haar plek is op het Franse platteland. ,,In Nederland was het druk. Een kind als Amber zocht dat toch al niet op. Ze heeft vaste pilaren nodig. Die heeft ze hier. Ze is een heel belangrijk persoon geworden. Vandaag helpt ze mee in de keuken, en als ze daar morgen geen zin in heeft gaat ze een kaart maken.''



Nu het winter is, en er weinig gasten zijn, hebben de ouders ook veel tijd voor Amber. Er wordt nog veel gewerkt aan het verblijf, maar daarnaast spelen ze veel spelletjes en gaan ze vaak met z'n drieën naar een stadje.

Volledig scherm Amber in Ik Vertrek. © Screenshot Ik Vertrek

'Goed beeld'

Het beeld dat Ik Vertrek op NPO1 neerzette, is volgens Bart een goede weergave van een jaar hard werken. Nadat de camera's eind september vertrokken, is het gezin ook even teruggegaan naar Nederland. ,,Na twee weken vakantie was ik blij dat we weer terug konden naar Frankrijk'', zegt Bart. ,,Het voelt echt wel als thuis.''

Dat meer dan anderhalf miljoen mensen de uitzending hebben gezien, is ook terug te zien in de boekingscijfers. Elke vijf tot tien minuten komt er een nieuwe reservering binnen, vertelt Bart. ,,Je ziet ook dat mensen nu twee weken willen komen. Dat zagen we vorig seizoen nog niet zo.''