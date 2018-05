Anne Frankboom in Waalwijk enkele uren na reparatie wéér vernield, 'Dit is een aanslag op goed fatsoen en verdraagzaamheid'

UPDATEWAALWIJK - Voor de tweede keer binnen 24 uur is de Anne Frankboom in het Waalwijkse wandelpark vernield. Nadat onbekenden in het weekend de stam hadden afgebroken, werd de boom maandagmiddag zo goed mogelijk gerepareerd. Maar nog dezelfde avond is de paardenkastanjeboom opnieuw vernield. De stichting Wandelpark Waalwijk is verbijsterd.

,,Dit is een aanslag, want zo noem ik het, op het goede fatsoen en op verdraagzaamheid", zegt Theo van Bracht, voorzitter van de stichting. Hij heeft maandagavond nog contact gehad met de politie en gaat donderdag formeel aangifte doen. ,,Een heleboel mensen zijn ontdaan door deze vernielingen. We krijgen veel verdrietige reacties."

Symbool

Zondagochtend kreeg Van Bracht een melding van wandelaars dat de boom geknakt was. Het geplastificeerde bordje met informatie over Anne Frank was bovendien verdwenen. Maandagmiddag werd het bovenstuk van de vernielde boom terug bovenop de stam geplaatst en gespalkt. Ton Stokwielder van Storix Boombeheer, verantwoordelijk voor de terugplaatsing, liet toen weten dat het bovendeel 50 procent kans van overleven had.

Maar nog geen drie uur later werd de boom dus opnieuw vernield. Dat moet ergens tussen 18.00 en 21.00 uur zijn gebeurd. Ook was de tekst over Anne Frank weer weggehaald. Van Bracht heeft geen idee wie er achter de vernielingen zit. ,,We hebben zelfs aan de leden van stichting gevraagd of iemand misschien persoonlijke vijanden heeft. Dat is niet zo. De dader heeft het echt gemunt op het symbool dat deze boom is."

Nazaat

De witte paardenkastanjeboom is een nazaat van de Anne Frankboom die in de tuin van een huis aan de Amsterdamse Keizersgracht stond. Vanuit de ruimte waar Anne Frank ondergedoken zat, keek ze uit op die boom.