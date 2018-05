Anne Frankboom in Wandelpark Waalwijk moedwillig vernield en afgebroken

Van Bracht zal bij de politie aangifte doen. Via de app heeft de Waalwijker de vernieling al bij de gemeente gemeld. Komende zondag wordt het Wandelparkfestijn gehouden. ,,Bij de Anne Frankboom zouden we een kleine ceremonie houden", zegt Van Bracht. ,,We gaan kijken in welk vat we dit gaan gieten."