Argwaan regeert op avond gaswinning Waalwijk. 'Als er problemen komen, ben je als burger de klos'

WAALWIJK - Informatie over gaswinning, fracken, bodemverzakkingen en chemicaliën was er deze woensdag in overvloed. De Waalwijkers die op de bijeenkomst kwamen, lieten zich echter niet zomaar overtuigen.

Jolanda van Hilst wijst haar woning in het centrum van Waalwijk aan. Midden in het gaswinningsgebied. Ze is er niet gerust op. ,,Wij hebben een erg oude woning en ik wil mijn laatste jaren niet in onzekerheid doorbrengen", zegt ze. ,,Dat de risico's erg laag zijn? Dat zeiden ze in Groningen ook."

Het is een gedachte die bij meer bezoekers van de informatiebijeenkomst leeft. Daar is het lastig tegen argumenteren. Energiebedrijf Vermilion, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO, ze zijn allemaal aanwezig om toelichting te geven op de plannen. Met informatieborden, zakjes met te gebruiken materialen en een maquette van Nederland op schaal. Alle aangedragen informatie wijst erop dat de risico's verwaarloosbaar zijn.

Groningen

Toch leggen bezoekers de link met Groningen, hoewel de gaswinning aldaar op veel grotere schaal plaatsvindt. ,,Als er problemen komen, ben je als burger de klos. Dat zie je in Groningen, waar iedereen naar elkaar wijst en bewoners het nakijken hebben", geeft Toon Snoeren aan. Hij had graag zijn mening wat ruimer verkondigd. ,,Ik hoopte op uitleg, waarna we vragen konden stellen. Nu staan alle deskundigen honderd keer hetzelfde praatje te houden."

Elita Cordova Gaytan van Vermilion benadrukt dat de situatie in Groningen en Brabant niet vergelijkbaar is. Eventuele risico's zijn volgens haar 'verwaarloosbaar'. Het gaat erom het laatste gas uit het gasveld in Waalwijk te winnen. ,,Gas is nog steeds de meest schone en veilige fossiele brandstof waar nog grote vraag naar is."

Duurzaam

Gas importeren uit een ander land is zeker niet duurzamer, geeft Gaytan aan. ,,En vergeet de eigen economie niet. Veel mensen werken in de energiewereld. Veiligheid staat bij ons voorop en we hebben begrip voor de emoties die hier spelen."

Of dat gaat gebeuren, zal de tijd leren. De politiek slijpt de messen en ook inwoners van Waalwijk komen in actie. Frank den Braven, oud-raadslid van GroenLinksaf richtte de actiegroep 'Niet Fracken in Waalwijk' op. ,,Gas de meest schone brandstof? Kijk naar buiten. Zon, wind, dáár moeten we op inzetten."



Goednieuwsshow

Hij noemt de informatiebijeenkomst een 'goednieuwsshow'. ,,Het gaat er ook om welke informatie ze niet geven. Niemand zal garanderen dat er daadwerkelijk niets gaat gebeuren." Den Braven bereidt nog wat acties voor. ,,We zijn onder andere bezig contacten te leggen met andere partijen in het land die al vaker met dit bijltje hebben gehakt."

