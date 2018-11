Auto botst op vangrail bij ongeluk op A59 bij Waspik

Leren designvei­ling van Hollandse koeien in Waalwijk

30 oktober WAALWIJK - Penaltyschieten in het RKC-stadion met een bal van leer van de oer-Hollandse koe. Het is 10 november de aftrap van een twee weken durend programma in De Langstraat dat aandacht vraagt voor ‘eerlijk’ leer van Nederlandse biologische koeien.