Auto brandt volledig uit op Waalwijkse parkeerplaats

Twee thuisduels voor RKC Waalwijk 2

26 augustus RKC Waalwijk 2 speelt in de divisie Zuid voor reserveteams de komende weken twee thuiswedstrijden. Maandagavond ontvangt de Waalwijkse club Excelsior. Een week later is het tweede team van Willem II te gast. Beide duels beginnen om 18.30 uur.