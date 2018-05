Auto door brand verwoest bij huis in Kaatsheuvel

Waalwijker in hoger beroep vrijgespro­ken voor fakkel in supporters­vak tijdens NAC-RKC

13 mei WAALWIJK - Eén van de twee jongens die in 2016 werden veroordeeld voor het gooien van een fakkel tijdens een wedstrijd van NAC tegen RKC is in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Den Bosch meent dat de nu 20-jarige voetbalsupporter uit Waalwijk daaraan geen schuld heeft.