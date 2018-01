Auto valt van talud en komt in sloot terecht, bestuurder ongedeerd

Acties voor Elfsteden zwemtocht Maarten van der Weijden

24 januari WASPIK - Zo'n dertig belangstellenden kwamen woensdagavond naar de informatieavond over de Elfsteden zwemtocht van olympisch kampioen Maarten van der Weijden in Den Bolder in Waspik. Van der Weijden, woonachtig in Waspik, gaat de ruim 200 kilometer zwemmen tussen 18 en 20 augustus en wil middels het laten meezwemmen van mensen geld ophalen voor KWF.