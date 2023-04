Auto vliegt in brand bij ongeval op A59 bij Waalwijk

Orthodoxe dienst voor Oekraïense vluchtelin­gen op tweede pinkster­dag in de Sint-Jan Evangelist­kerk

ELSHOUT - In mei staan de eucharistievieringen in de Sint-Jan Evangelistkerk in Elshout in het teken van de Mariaverering. Die trekken veel pelgrims. Maar op maandag 29 mei, tweede pinksterdag, krijgt de Heilige Mis een wel een bijzonder karakter. Die is dan op Oekraïens-orthodoxe leest geschoeid.