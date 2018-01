Autobrand in Waalwijk; vermoedelijk brandstichting

Auto valt van talud en komt in sloot terecht, bestuurder ongedeerd

6:19 WAALWIJK – Een auto is woensdagavond op de Valkenvoortweg in Waalwijk van de weg geraakt en vervolgens naar beneden van een talud gegleden. Het voertuig viel zo’n vijf meter lager in de sloot, maar wonder boven wonder raakte de chauffeur niet gewond.