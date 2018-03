Automobilist rijdt lantaarnpaal omver in Waalwijk

Geen 'commerciële praatjes' tijdens Autismecafé Waalwijk, maar handvatten voor ouders

2 maart WAALWIJK - De belangstelling voor de Autismecafés in Waalwijk is behoorlijk groot en trekt zelfs bezoek uit plaatsen als Woudrichem en Dordrecht. Woensdag had weer het eerste café van het nieuwe jaar plaats: ,,Het is fijn om hier lotgenoten te treffen."