Automobilist vergeet slang te verwijderen na tanken

Waspik warmt op voor jaarlijks Songfestival!

27 januari WASPIK - Het is een komen en gaan van Waspikkers in Den Bolder in Waspik. In totaal 230 inwoners van het dorp doen vanavond mee aan het jaarlijkse Songfestival dat Stichting Jeugdcarnaval Waspik voor de 26 keer organiseert. Zaterdagmiddag is de soundcheck.