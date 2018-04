Automobilist verliest macht over het stuur in Waalwijk

Als buurvrouw zou ik ook wakker liggen van dat toekomsti­ge Polenpand

De burger mee laten doen. Waalwijk maakt daar werk van. Het klinkt als een folder maar het is echt zo. Waspikkers maken een klauterwoud met geld gewonnen met Het Beste Idee van Waalwijk. Bewoners van de Thorbeckelaan krijgen voor elkaar dat de gemeente hun platanen laat staan. Besoyenaren mogen kiezen welk van de twee plannen voor de gymzaal aan de Floris V-laan doorgaat. En krijgen daar zelfs meer tijd voor als ze daar om vragen. Mijn stadje kent al jaren een Inwonerspanel waar ik zelf ook regelmatig in mee mag denken, praten en invullen over van alles. Wordt lid! We zoeken nog meer meedenkers.