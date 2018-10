20 bedrijven en woningen zonder stroom door brand in Waalwijk, Enexis zoekt snelle oplossing

Kar­wei-pand snel plat: Waalwijk zoekt oplossing voor verenigin­gen

25 oktober Het hing al een tijd in de lucht, maar nu is het moment écht daar. De culturele verenigingen in het voormalige Karwei-pand aan de Eerste Zeine in Waalwijk moeten binnenkort hun biezen pakken. Het gebouw gaat in januari plat voor woningbouw. Maar waar moeten de verenigingen naartoe nu de nieuwe ‘cultuurhal’ er nog altijd niet staat? De gemeente verzekert dat de clubs niet dakloos raken. Er moet gezocht worden naar een tijdelijke locatie.