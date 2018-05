Ben Mandemakers stapt in elektrische fietsenmerk Stella

DMEP

Hardwerkend

Ben Mandemakers is optimistisch over Stella en zijn investering in het bedrijf: ,,Ik houd van ondernemende en hardwerkende types zoals de oprichters van Stella. Herken me ook in hen, toen ikzelf begon." Mandemakers heeft meer dan 450 winkels waarvan 100 in Duitsland. Mandemakers: ,,We kennen dat land als geen ander en geloven dat ook daar de duurzame e-bike van Stella een succes gaat worden."