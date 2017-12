Berucht viaduct bij Waalwijk krijgt extra waarschuwingsborden

De Voorste Venne in Drunen: na het slopen kan het bouwen beginnen

28 december DRUNEN - De renovatie van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen is in volle gang. Alles wat gesloopt moest worden, is gesloopt. Het renoveren kan nu beginnen. ,,We gaan het redden", is de overtuiging van Erik Tausch, secretaris van het bestuur van stichting De Voorste Venne.