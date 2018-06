Bestuurder (34) onder invloed van alcohol aangehouden in Waalwijk

Paardenman Dick Hoefnagel uit Sprang-Capelle komt langzaam bij na nachtmer­rie

28 juni SPRANG-CAPELLE - Hij kwam in een rollercoaster terecht en na drie weken is de rit nog niet voorbij. Dick Hoefnagel kreeg begin juni tot zijn stomme verbazing te horen dat zijn Stoeterij Hoefnagel door de rechtbank in Breda failliet was verklaard. Op grond van een schuld waarvan hij niet wist dat hij die had. Een schuld van nog geen duizend euro.