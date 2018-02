Bestuurder rijdt andere automobilist van weg af op A59 Waspik

Veghelaar Van Berkel houdt zich staande tijdens internationale wedstrijd

12 februari Lars van Berkel van Husqvarna SKS Racing uit Waalwijk heeft zich in het sterke deelnemersveld van de internationale wedstrijd in Hawkstone Park goed staande weten te houden. Van Berkel finishte in beide manches als dertiende en legde in de superfinale beslag op een twintigste plaats.