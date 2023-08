Bestuurder verliest macht over het stuur en botst op tegenligger bij A59 in Waalwijk

Rallyrij­der die met 133 km per uur inhaalde, krijgt één dag cel na ongeluk waarbij twee fietsers werden geschept

BREDA/UDENHOUT - De bestuurder J. A. (31) die in 2021 met 108 kilometer per uur twee fietsers schepte op een 60-weg tussen Udenhout en Loon op Zand, is veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Quinten I. (25), die hem met ongeveer 133 kilometer inhaalde, moet 240 uur taakstraf uitvoeren naast één dag cel.