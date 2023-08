Gelegen­heids­band De Ezels kwam ooit bij elkaar om de kinderboer­de­rij te redden: ‘We repeteer­den in de stal’

WAALWIJK - Een pauw die het tijdige voor het eeuwige had verwisseld stond in 1996 aan de basis van de band De Ezels. Slechts twee keer traden ze destijds op. In coronatijd kwamen ze weer bij elkaar en dus balkt De Ezels na al die jaren weer wat noten op zijn zang.