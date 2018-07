Bezoeker coffeeshop in Waalwijk kan zich niet legitimeren en dreigt met mes

Dronken Waalwijker rijdt over Bachlaan in Waalwijk, moet zich melden bij politie­rech­ter

19 juli WAALWIJK - Een 55-jarige Waalwijker reed rond 11.10 uur dronken over de Bachlaan in Waalwijk. Hij is aangehouden door de politie, die hem een blaastest liet doen. Hij had twee keer zoveel gedronken als toegestaan.