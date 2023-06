Bij de Raad van State staat een enorme olifant in de gang

Populair klimnet bij speeltuin Het Lido moet plots weg: ‘Veiligheid staat voorop, je kunt geen risico’s nemen’

WAALWIJK - Het is voor veel kinderen (en ouders) even slikken. Het grote, populaire klimnet bij speeltuin Het Lido in Waalwijk is verwijderd. Het toestel bleek niet veilig genoeg. Het wachten is nu op een hele facelift van de bekende speeltuin.