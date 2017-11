Bij RKC weten ze het: met een simpele bingo is veel te bereiken

Zo'n duizend ouderen waren uitgenodigd voor de (gewonnen) wedstrijd tegen Dordrecht én voor een bingo in de businessruimte. Een bingo voor ouderen; eigenlijk gaat het helemaal nergens over. Je zet een jonge gast - Jens - met een microfoon achter een bingomachine, geleend van woonzorgcentrum Eikendonk. Maar vijftig, zestig oude Waalwijkers hebben een topmiddag.

Neem tante Jo, de oudste deelneemster. ,,Dat ik dit nog mag meemaken", zegt ze. Doelt ze op de bingo? Niet eens. ,,Dat ik 91 jaar heb mogen worden." Ze zet vandaag voor het eerst een voet over de drempel van het stadion van RKC. Figuurlijk, want ze zit in een rolstoel en een slangetje onder haar neus voorziet haar van extra zuurstof. Ze is de laatste overlevende van haar familie. ,,Alles is dood bij ons." Omdat ze er oprecht trots op is, klinkt het wat minder triest. ,,Als ik ik nou ook nog een prijsje win." Ja, dat zou helemaal het einde zijn.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Niet iedereen kon de gang naar het Mandemakers Stadion te voet volbrengen. © Gert-Jan Buijs/BD

Quote Het zou positief zijn als RKC ons hier als ge­spreks­part­ners bij betrekt Ad van Hamond, voorzitter KBO De meeste ouderen hebben iemand naast zich zitten die helpt met het dichtschuiven van de juiste vakjes op de bingokaart. Als RKC zich niet hard zou hebben gemaakt voor deze pilot onder betaald voetbalorganisaties, zouden deze mensen thuis hebben gezeten. En ze zingen uit volle borst lang zal ze leven als een vrijwilligster jarig blijkt te zijn. Duidelijk is dat sociale cohesie niet draait om ingewikkelde projectplannen maar om laagdrempeligheid.

Of de proef, die uitgerold moet worden naar andere clubs in de Jupiler League, nu al een succes is, wil RKC-woordvoerder Sander Mijnhijmer nog niet beweren. ,,Er is veel plezier maar het doel is duurzame relaties te ontwikkelen. Het is te vroeg om te zeggen dat dat gelukt is. Laten we zeggen dat de basis is gelegd."