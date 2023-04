Bijzondere moestuin in Waalwijk komt er alsnog: niet bij het hertenkamp, maar achter het zwembad

Vesting Heusden is Nederland weifelland, maar dan in het klein

HEUSDEN/WAALWIJK - Wie niet kiest, stoot vroeg of laat de neus tegen de harde werkelijkheid. Hoeveel dossiers zijn inmiddels torenhoge papierstapels omdat we zaken niet regelen? Ook de uitspraak van de Raad van State deze week die de bouw van de wijk Akkerlanen in Waalwijk mogelijk maakt, is een vorm van uitstel.