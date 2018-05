Bingo, hier staan de Waalwijkse wietplantjes

Grote rol voor kinderen bij Dodenher­den­king in Was­pik

4 mei WASPIK - Ook de inwoners van Waspik stonden vrijdag 4 mei om 20.00 uur stil bij overledenen in oorlogen over de hele wereld. Bij de Hervormde Kerk waren toespraken en gedichten en konden de aanwezigen luisteren naar muziek en zang. In stilte was er een tocht naar het oorlogsmonument aan de Raadhuisstraat waar wethouder Daandels met kinderen en Waspikkers kransen legde.