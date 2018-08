Bloed, zweet en blaren tijdens de 80 van de Langstraat: heb jij een mooi verhaal over de helse wandeltocht?

Gemeente Waalwijk: 'Buurt overdrijft overlast arbeidsmi­gran­ten'

6:54 WAALWIJK - De klachten van omwonenden over de overlast van de vijftien arbeidsmigranten in een woning in Het Fort worden door het college van B en W 'genuanceerd'. De omwonenden reageren gekwetst. Burgemeester Nol Kleijngeld gaf gisteravond aan binnenkort met de buurt in gesprek te gaan.