Bloemenzee om en verscherpt toezicht op geknakte Anne Frankboom Waalwijk

Een of meerdere vandalen ondernamen vier pogingen in achttien dagen om de Anne-Frankboom te beschadigen. De eerste keer voor dodenherdenking, een week later door het beschermende folie weg te snijden en afgelopen zondag twee keer. De tweede keer net nadat de boom was gespalkt. Gezien het de enige boom is die is beschadigd in het park, gaat niemand uit van willekeurige baldadigheid.