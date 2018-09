Bouw project Buijtengoed van start

Samen RKC timmert aan de weg: van kookcursus tot fietsles

8:52 WAALWIJK - Een fietsles voor vluchtelingen of een cursus gezond koken. Het is niet direct iets wat je aan een betaald voetbalclub linkt. Toch komt het uit de koker van de stichting Samen RKC. Ze wil de komende jaren het aantal maatschappelijke activiteiten fors uitbreiden. ,,We hebben onze plek in de Langstraat wel veroverd", aldus bestuursvoorzitter Jan van Kessel. "Maar er zijn nog volop ideeën."