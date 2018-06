Bouwmateriaal gestolen in Waalwijk

Helemaal los tijdens de Zomerkamp zeskamp in het Waspikse park

24 juni WASPIK - In het park aan de Raadhuisstraat ging de Waspikse jeugd van 6 tot 14 jaar zondagmiddag helemaal los tijdens het jaarlijkse Zomerkamp at the Park. Daarmee werden ze alvast in de stemming gebracht voor het echte Zomerkamp in Heeswijk-Dinther waarvan het vertrek op zondag 8 juli gepland staat.