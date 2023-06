Bouwplan Clemenskerk te massaal? Ontwikkelaar en gemeente Waalwijk zien dat niet zo

Expo in Ons Heem over samenvoe­ging gemeentes tot Sprang - Capelle, en dat ging niet van een leien dakje

SPRANG-CAPELLE - Over de geregisseerde samenvoeging van ’s Grevelduin-Capelle, Vrijhoeve-Capelle en Sprang is een tentoonstelling te zien in Ons Heem, opgezet door Heemkundevereniging Sprang-Capelle.