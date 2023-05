Een briefadres kan ‘dakloze’ sowieso krijgen, maar Waalwijk wil meer doen: ‘Het is een groeiend probleem’

Hoe een ex-voetballer in een klooster belandde en daar een sport­school opende: ‘Dit moest gebeuren’

Buikspieroefeningen doen, terwijl Jezus en Maria toekijken? Dat kan in Tilburg, dankzij ex-profvoetballer Nuelson Wau (42) uit Geldrop. Hij is tegenwoordig personal trainer en heeft een sportschool in de kapel van een oud klooster. Maar voordat hij met ánderen aan de slag kon gaan, moest hij eerst aan zichzélf werken, nadat zijn voetbalcarrière plotseling stopte. ,,Ik werd bang, maar kon daar niet mee omgaan.”