Brabantse ondernemers zijn verkeerslichten Hooipolder kotsbeu: 'Iemand moet met de vuist op tafel slaan!'

Tbs voor Waalwijker met stoornis die vijf keer in borst van vriendin stak

12 december WAALWIJK - De 52-jarige Waalwijker die in de zomer van 2015 zijn toenmalige partner vijf keer in de borst en een keer in de bovenarm stak, is door de rechtbank in Breda veroordeeld door tbs met dwangverpleging.