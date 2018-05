Brand in pand voor dagbesteding Waalwijk, machine in kaarsenmakerij vergeten uit te zetten

WAALWIJK - In een pand van Prisma voor gehandicaptenzorg aan de Prof. Zeemanweg in Waalwijk is een brand uitgebroken zaterdagnacht. Waarschijnlijk is een machine in de kaarsenmakerij niet uitgezet en in brand gevlogen.