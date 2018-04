Brand in woning Edouard Lalostraat Waalwijk: Politie zoekt getuigen

Altijd alleen je boterham eten? In Waspik hebben ze nu de SoepGroep

17:22 WASPIK - Sociaal cultureel centrum Den Bolder in Waspik start met de SoepGroep. Waspikkers die het zat zijn om altijd alleen hun boterhammetje te eten en wel zin hebben in een praatje, kunnen voortaan elke woensdag in het buurtcentrum terecht.