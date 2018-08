Brandstichtster Lalostraat Waalwijk waar buurt bang voor was is opgenomen in inrichting

RECHTBANK Verduiste­ring 1 miljoen bij Van Mossel Waalwijk; eis 4 jaar cel tegen ex-directeur

15:01 BREDA - Tegen oud-financieel directeur Mark Z. van de Van Mossel Automotive Groep in Waalwijk is dinsdag in de rechtbank in Breda vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk geëist. Hij heeft bekend dat hij grote sommen geld heeft verduisterd.