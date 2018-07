Brandweer bevrijdt kitten uit motorblok van auto in Sprang-Capelle

Voorlopig water genoeg voor de polders in Drunen en Vlijmen

19 juli DRUNEN/VLIJMEN - De watertoevoer naar de sloten in Waalwijk-Zuid mag dan gestopt zijn omdat het waterpeil in Het Lido te veel zakte, de toevoer naar de sloten in de polders in Drunen en Vlijmen is niet in gevaar. Dat zegt een woordvoerder van waterschap Aa en Maas.