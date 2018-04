Busje raakt van de weg in Waalwijk

Een jaar offline: Johan van Houten is een held

14 april Johan van Houten is een held. De man uit Andel leefde een jaar offline en schreef er een boek over. Fantoomtrillingen in zijn broek, eenzaamheid, het viel hem allemaal ten deel. Ik wou dat ik hem was. Zou Facebookmiljardair Mark Zuckerberg dat inmiddels ook willen? Ik durf zelf niet in Johans voetsporen te treden, zelfs niet na Arjen Lubachs anti-FB-actie.