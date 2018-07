Buurt vat 16-jarige autokraker uit Waalwijk in de kraag in Renesse

RENESSE - Een 16-jarige jongen uit Waalwijk is in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt op verdenking van inbraak in een auto in Renesse. De Waalwijker werd ontdekt na een korte klopjacht door politie en buurtbewoners.

Agenten werden in het centrum van Renesse rond 00.20 uur aangesproken door een buurtbewoner. Die vertelde dat er zojuist ingebroken was in een auto in de buurt en dat de verdachte nog dicht in de buurt moest zijn, mogelijk verscholen in de bosjes.

Buit

Na een korte zoektocht werd in de bosjes aan de Zeelelieweg te Renesse een 16-jarige Waalwijker aangehouden, die voldeed aan het signalement en niet kon uitleggen waarom hij zich in de bosjes verstopte. Ook werd de buit, vier pakjes sigaretten, bij hem in de buurt op de grond gevonden.