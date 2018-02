Chocoladedief met tas vol Côte D’or opgepakt bij Kruidvat in Sprang-Capelle

Waar is de burgemeester géén grote onbekende? Bij ons in de Langstraat!

17:31 Landelijk onderzoek wijst uit dat slechts de helft van de Nederlanders weet wie zijn of haar burgemeester is. Hoe zit dat dan hier in de regio? Best goed ... beter dan in de rest van het land. We schotelden inwoners foto's voor. De overgrote meerderheid kende hun burgemeester. Hieronder wat reacties.