Clubliefde voor RKC wordt beloond met bekerstunt: 'In één woord ge-wel-dig'

Het is voor de hondstrouwe RKC-supporters nog nauwelijks te bevatten. Ze zijn de laatste jaren niet echt verwend. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. Maar dan opeens kegelt Waalwijks voetbaltrots landskampioen PSV uit de beker, in Eindhoven nog wel. Clubliefde wordt blijkbaar toch beloond. ,,Dit is in één woord ge-wel-dig." De 81-jarige Henk van Delft geniet een dag later nog na van dé bekerverrassing. Zijn grote liefde heeft weer even van zich laten horen.