Curator: Verzet tegen faillissement Stoeterij Hoefnagel is kansrijk

Veel mensen op de been bij Halve Zolen Festival in Waspik

17 juni WASPIK - Veel mensen op de been zondag tijdens de tweede editie van het Halve Zolen Festival in Waspik. Na de pilot van vorig jaar wilden de inwoners van Waspik maar wat graag de tweede editie ook in hun dorp houden. Het bestuur zwichtte voor deze enthousiaste druk. Een goede keuze: het festival bracht veel mensen uit de regio op de been.