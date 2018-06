D66: onderzoek behoefte bewoners Landgoed Driessen

WAALWIJK - Bewoners van de Waalwijkse wijk Landgoed Driessen moeten zich via een onderzoek uit kunnen spreken over waar het aan ontbreekt in de wijk. Dat vindt D66, dat een voorstel hiertoe in wil dienen.

De partij wijst erop dat Waalwijk streeft naar een vitale stad, die vraagt om een open en toegankelijke samenleving. Dat moet volgens het coalitieprogramma vorm krijgen door toegankelijke, beter ingerichte openbare ruimten en ontmoetingsvoorzieningen in de buurt.

Begrotingsvergadering

Het voorstel staat op de rol voor de begrotingsvergadering van donderdag. Het onderzoek moet worden gehouden in de vorm van een behoeftepeiling naar voorzieningen, bedrijvigheid en faciliteiten in de wijk.

Bij de aanleg van Landgoed Driessen werd nog afgesproken dat bewoners van de wijk hun boodschappen in Waalwijk of Sprang-Capelle moesten doen. D66 is echter warm pleitbezorger voor meer voorzieningen zoals winkels in de nieuwbouwwijk die nog steeds groeit.

Tijden zijn veranderd

Lang was daar geen politieke meerderheid voor te vinden, maar de tijden lijken veranderd. In een stelling tijdens verkiezingstijd spraken ook VVD, GroenLinksaf, Lijst IJpelaar en PvdA zich uit voor meer winkelmogelijkheden in Landgoed Driessen. GroenLinksaf diende al eerder een voorstel in voor winkels op Driessen, maar toen was daar nog geen meerderheid voor.