De 80 van de Langstraat staat met de rug tegen de muur: ‘Inschrijfgeld móét wel omhoog’

Gedragen carnavals­shirt van Waalwijkse burgemees­ter levert 1.111 euro op voor het goede doel

WAALWIJK - Het was een opvallende veiling. Wie heeft het meeste geld over voor het kleurrijke RKC-carnavalsshirt van de Waalwijkse burgemeester Sacha Ausems? Het Waalwijkse bedrijf De Laat Solar Systems is met 1.111 euro de hoogste bieder. De opbrengst is voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.