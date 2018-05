De bever van de dijk is getemd

Waalwijks gemeente­huis ook op zaterdag open

23 mei WAALWIJK - Op zaterdag een rijbewijs aanvragen of een paspoort verlengen. Vanaf volgend jaar kan dat in Waalwijk. Dat staat in ieder geval in het nieuwe coalitieakkoord van Gemeentebelangen, VVD, GroenLinksaf en CDA.