Deel voormalige Waalwijkse kerk is omgedoopt tot woonhuis, vraagprijs: ruim 5 ton

Verdriet in Sprang-Capelle: Guus de gans spoorloos na mot met hangbuikzwijn

14:10 SPRANG-CAPELLE - De komst van hangbuikzwijn Saartje in Greetjes Hobbytuin in Sprang-Capelle is niet bij alle oude bewoners goed gevallen. Guus de gans was de nieuwkomer zo zat dat hij vrijdag is vertrokken.