Dief geeft andere dief de schuld

RKC Waalwijk trots op bekerzege: scorebord nog steeds op 2-0

27 september RKC Waalwijk is trots op de bekerzege van afgelopen dinsdag tegen NAC Breda. De 2-0 eindstand staat nog steeds op het scorebord en dat zal nog wel even zo blijven. In de competitie gaan de Waalwijkers vrijdagavond bij Almere City op bezoek en is een week later aan de Dijk Volendam de tegenstander.