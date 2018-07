Dieven proberen sporttas vol bier te jatten in Waalwijk

Waalwijk weigert vergunning alsnog: geen 15 arbeidsmi­gran­ten in woning Het Fort

12:35 WAALWIJK - Het is toch niet toegestaan vijftien arbeidsmigranten te laten wonen in een tussenwoning in Het Fort in de Waalwijkse wijk Landgoed Driessen. Het Waalwijkse college van B en W heeft de al eerder verleende vergunning alsnog geweigerd.